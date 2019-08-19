قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، الإثنين، تجديد حبس 3 متهمين بسرقة عجوز وزوجته بالإكراه في التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين "راضي. م"، "كريم. ل"، و"محمد. ج"، عاطلين، اعترفوا بسرقة عجوز وزوجته بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض، كما اعترفوا بسرقتهم مبلغ 5300 جنيه و3 خواتم عيار 21.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من مواطنين يفيدان بسرقتهما بالإكراه على يد 3 أشخاص.



بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.