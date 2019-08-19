الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لبلدة عزون ببوابة حديدية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المدخل الرئيس لبلدة عزون شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية.



وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن الاحتلال أغلق البوابة المقامة على مدخل البلدة والمؤدية إلى قرى محافظة قلقيلية الشرقية والجنوبية وإلى قرى الكفريات في طولكرم، مانعة حركة التنقل بين المحافظتين.



يذكر أن إغلاق المدخل الرئيسي للبلدة يدفع السائقين إلى سلوك طرق التفافية وعرة، ما يعيق وصول المواطنين إلى أعمالهم في الوقت المناسب.

