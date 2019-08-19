قوات الاحتلال تداهم عدة منازل شرق بيت لحم

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من منازل المواطنين في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت تعمر، وشنت حملة دهم واسعة النطاق طالت عددا من المنازل تعود لكل من: جمال ابو محيميد، عدنان علي مبارك، هاشم أبو محيميد، امير حسن أبو محيميد، وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات بين صفوف المواطنين.



كما داهمت تلك القوات منزل المواطن أبو مازن القصاص من قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم، وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة، كذلك داهمت منزل المواطن غسان هرماس.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، 15 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة.