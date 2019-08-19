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رياضة

الزمالك يتفق مع الصربي "ميتشو" على تدريب الفريق

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:02 ص
ميتشو
ميتشو
أ ش أ
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أعلن نادى الزمالك حصوله على توقيع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الجلسة التي جمعته مع مسؤولي نادي الزمالك.

وعقد رئيس نادى الزمالك جلسة ودية في منزله في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مع الصربي ميتشو، ووكيل أعماله، في حضور أحمد جلال إبراهيم، نائب مجلس الإدارة، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفه الفار أعضاء مجلس الإدارة، وأمير مرتضي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي إن المدير الفني الجديد يمتلك خبرات تدريبية مميزة للغاية وقادر على تحقيق البطولات والألقاب مع النادي، مضيفا أن ادارة النادي تدعم "ميتشو" بكل قوة لتحقيق البطولات مع الزمالك وله مطلق الحرية في اختيار أفراد الجهاز الفني المعاون له.

ومن المقرر أن يعقد نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة لتقديم المدير الفني الصربي لوسائل الإعلام.

من جانبه، أكد الصربي "ميتشو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك أنه سعيد بتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض في ظل الشعبية الجماهيرية الجارفة التي يتمتع به، وتاريخه الحافل بالبطولات والألقاب المحلية والقارية، مؤكدا أنه فخور بقيادة أكبر الأندية في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار ميتشو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك الى انه قادم لتدريب الفريق وهدفه الأول هو التتويج بالبطولات والألقاب خاصة وأنه يدرك جيدا بأن الفريق يسعي دائما لتحقيق الانتصارات، ومجلس ادارته وجماهيره هدفهم التتويج بجميع البطولات والالقاب، معتبرا أن تجربته مع القلعة البيضاء إضافة كبيرة لمشواره التدريبي في القارة الأفريقية.

وأضاف أنه يدخل تحديا جديدا مع الزمالك ولديه طموحات كبيرة بتقديم كرة ممتعة وحصد البطولات من أجل إسعاد الجماهير البيضاء وتحقيق أهداف مجلس الإدارة، الذى كان حريصا على التعاقد معه.

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