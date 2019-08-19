برديتش ينهي غيابه عن الانتصارات ويفوز في بطولة ونستون سالم

حقق توماس برديتش فوزه الأول في ستة أشهر في مباراة ببطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين بعدما تفوق 6-1 و3-6 و6-3 على أندرياس سيبي في الدور الأول لمسابقة ونستون سالم المفتوحة يوم الاثنين.



ولم يكن اللاعب التشيكي، الذي غاب أربعة أشهر قبل بطولة ويمبلدون بسبب إصابة في الظهر، قد حقق أي انتصار منذ اللعب في دبي في فبراير الماضي.



وقال برديتش للصحفيين ”كان وقتا عصبيا جدا بالنسبة لي كنت في مراحل صعود وهبوط فقط بسبب حبي للرياضة كنت أريد أن أمنح نفسي محاولة أخرى جديدة للعودة وقمت بالاستعداد بشكل جيد وجئت إلى هنا لخوض بعض المباريات، دعونا نسير خطوة بخطوة في الوقت الحالي“.

وسدد برديتش ثماني ضربات إرسال ساحقة أمام سيبي وكسر إرسال منافسه خمس مرات ليشق طريقه نحو الفوز.



وتقدم برديتش، الذي يشارك ببطاقة دعوة، بنتيجة 5-صفر في الجولة الافتتاحية قبل أن يدرك سيبي التعادل ويفوز بالمجموعة الثانية ثم يستعيد اللاعب التشيكي مستواه.



وسيلعب برديتش في الدور الثاني مع فيليب كراينوفيتش المصنف الثامن.



وفي مباريات أخرى فاز الهولندي روبن هاس على الأمريكي دينيس كودلا 6-4 و7-6.



كما تفوق الجنوب أفريقي لويد هاريس على الإسباني خاومي مونار 7-6 و4-6 و6-1 فيما فاز الهندي براجنيش جونسواران على سيدريك-مارسيل شتيبه 6-3 و6-4 وتغلب الروماني ماريوس كوبيل 6-4 و3-6 و6-3 على الدنمركي مارتن كليزان.