الدنمارك تصف فكرة ترامب شراء جرينلاند بـ"السخيفة"

وصفت رئيسة وزراء الدنمارك فكرة شراء واشنطن جزيرة جرينلاند بالسخيفة، وأكدت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه فعلا باستحواذ بلاده عليها، أن الجزيرة ليست للبيع.



وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة "سيرمتسياك" أثناء زيارتها للجزيرة: "جرينلاند ليست للبيع.. جرينلاند ليست أمريكية وهي ملك لمواطنيها. آمل بشدة في ألا يكون هذا المقترح جديا".



وجاء هذا التصريح بعد أن أكد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم، وأن ترامب بحث مع مستشاريه في أحاديث خاصة فكرة شراء جرينلاند.



وقال كودلو لقناة "فوكس نيوز": "لا أريد التكهن. أقول فقط إن الرئيس الذي يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات يريد دراسة عملية شراء جرينلاند".



وأضاف أن الموقف "يتطور" مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان أراد أيضا شراء جرينلاند، متابعا: "الدنمارك تملك جرينلاند وهي دولة حليفة. جرينلاند مكان استراتيجي هناك. وبها الكثير من المعادن النفيسة".



من جهته، أكد ترامب للصحفيين، أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية له.



وقال للصحفيين: "الفكرة طرحت.. وهي مهمة من الناحية الاستراتيجية".



ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاجن في بداية الشهر القادم، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع رئيسة الوزراء الدنمركية، وكيم كيلسن رئيس حكومة جزيرة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي.



وتعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة تعود لعام 1951 الجيش الأمريكي حقوقا في قاعدة ثول الجوية بشمال جرينلاند.



وتقع جرينلاند بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط القطبي الشمالي وتعتمد على الاقتصاد الدنماركي، وسلطات الجزيرة معنية بشؤونها المحلية في حين تتحمل كوبنهاجن مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية.