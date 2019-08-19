ترامب يكشف سر تفكيره فى شراء أكبر جزيرة بالعالم

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن السبب الذي دفعه إلى التفكير في شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك، في مسعى لم يلق ترحيبًا من البلد الأوروبي الحليف.



وقال ترامب، في تصريح صحفي بولاية نيوجرسي، إنه فكر في شراء جرينلاند؛ وهي أكبر جزيرة في العالم؛ لأنها تشكل صفقة عقارية ضخمة، بالنسبة إليه "وثمة شيء كثير يمكن القيام به".



وأضاف الرئيس الأميركي: "شراء الجزيرة من الأمور التي تحدثنا عنها، الدنمارك هي التي تملكها، ونحن والدنمارك حليفان وثيقان.. نحمي الدنمارك كما نحمي مناطق أخرى واسعة من العالم".



وأورد ترامب: "على هذا النحو جاءت الفكرة، فقدرتُ أن الأمر مهم من الناحية الاستراتيجية، سنتحدث إليهم بشأن الموضوع لكن الفكرة ليس في صدارة ما سنبحثه".



وأشار ترامب إلى أن الدنمارك تتحمل عبئًا كبيرًا؛ بسبب هذه الجزيرة، لأن البلد الأوروبي "يخسر" ما يقارب 700 مليون دولار، من جراء سيادته على جرينلاند.