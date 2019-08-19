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عالم

سيؤل تطلق منتدى حول المعايير الدولية بالمشاركة مع الدول الأفريقية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير التابعة للوزارة، دعت 33 مسؤولا من 29 دولة أفريقية إلى زيارة البلاد بهدف تقاسم الخبرات حول المعايير التجارية والصناعية ومناقشة سبل تطوير التعاون بين كوريا الجنوبية وأفريقيا.

وذكرت الوكالة أنها ستعقد مع المنظمة الأفريقية للتقييس "أرسو" منتدى "المعايير الدولية" لعام 2019 في فندق بلازا بسيئول، وفي مقر الوكالة في بلدة أوم سونغ بإقليم تشونج تشيونج الشمالي وسط البلاد، في الفترة من 19 إلى 23 في الشهر الجاري.

ويأتي هذا المنتدى بموجب مذكرة تفاهم للتعاون حول المعايير والتي وقعتها الوكالة الكورية والمنظمة الأفريقية في عام 2010.

ومن المتوقع أن تقدم الوكالة أثناء المنتدى أنظمة البلاد وخبراتها فيما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالمعايير بما في ذلك ما يشمل معايير سلامة السلع واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة وغيرها.

يذكر أن 29 دولة أفريقية وقعت العام الماضي على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتبذل الدول الجهود لتوحيد المعايير الأفريقية لجمع العديد من الدول الأفريقية تحت مظلة سوق واحدة.

هذا وأرسلت المنظمة الأفريقية أكبر الوفود حجما على الإطلاق إلى المنتدى المعني مع إيلاء اهتمامات كبيرة لتنمية الصناعات الكورية الجنوبية والمراحل المعنية بوضع المعايير.

وقال رئيس الوكالة "لي سونج-وو" إنه يتطلع إلى أن يساهم المنتدى في إنشاء شبكة دولية معنية بالمعايير وتوسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا.

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