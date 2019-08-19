كوريا الشمالية تطرح برامج سياحية لجذب السياح الأوروبيين

طرحت كوريا الشمالية سلسلة من البرامج السياحية لجذب مزيد من السياح الأجانب وخاصة من أوروبا، في محاولة لكسب العملات الأجنبية.



وقالت وكالة جوسون للسفريات والتي تديرها الحكومة الكورية الشمالية، اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إنها تعتزم تنفيذ البرنامج السياحي "جبل بيك دو - جبل تشيل بو" والذي يشمل التنقل بطائرة خاصة، بالتعاون مع وكالات سفر من دول مختلفة.



ويشمل البرنامج زيارة بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية والوجهات السياحية الرئيسية في المناطق الإقليمية بما في ذلك جبلي "بيك دو" و"تشيل بو" الشهيرين، فضلا عن مشاهدة عروض الجمباز الجماعي في بيونغ يانغ.



وقدمت الوكالة المعلومات الخاصة بأرقام التواصل وعناوين وكالات السفر المتعاونة معها والتي تتخذ من الصين وبريطانيا وهولندا والسويد والتشيك مقرا لها.



سبق وأن أطلقت كوريا الشمالية العديد من البرامج السياحية بالتعاون مع وكالات السفر الصينية، غير أنها تعتزم توسيع التعاون مع وكالات السفر الأوروبية.



ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى تنويع الأسواق السياحية بدلا من التركيز على الصين.



هذا ويذكر أن عدد السياح الأجانب الزائرين كوريا الجنوبية تجاوز الـ200 ألف في عام 2018، وشكل السياح الصينيون ما يقرب من 90% من إجمالي عدد السياح الأجانب.



وعرضت الوكالة الكورية الشمالية قصة 8 سياح هولنديين شاركوا في البرنامج السياحي لتسلق جبل ميو هيانغ في يوم 16 يونيو الماضي للترويج لبرامجها، وقالت إن المناظر الطبيعية الرائعة أدهشت السياح الهولنديين، وأنهم عبروا عن سعادتهم بغمر أجسادهم في المياه النظيفة لينبوع جبلي.