حكومة سيئول ترحب باتفاق نقل السلطات فى السودان

صرحت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنها ترحب بالاتفاق الموقع بين المجلس العسكري السوداني والقوى المعارضة، لنقل السلطة لبناء حكومة مدنية.



ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم في تعليق صادر باسم المتحدث الرسمي لها "نرحب بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى المعارضة للإعلان الدستوري والذي نعتقد أنه سيكون نقطة تحول درامية لبناء الحكومة المدنية التي يتطلع إليها الشعب السوداني."



وأضاف التعليق "جاء الاتفاق نتيجة للحوار بين الأطراف المتعددة داخل السودان والمساعي المبذولة للتوسط من قبل أثيوبيا والاتحاد الأفريقي، ونتمنى إحلال السلام والاستقرار والازدهار بالبلاد في أقرب وقت ممكن."



يشار الى أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير وقعا يوم 17 من الشهر الجاري على اتفاقية نقل السلطة والتي تنص على تشكيل جهاز الحكم المشترك ومجلس للوزراء. واتفق الجانبان أيضا على أن يتولي المجلس العسكري قيادة الدولة لمدة 21 شهرا من الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات و3 أشهر، ومن ثم سيقود البلاد زعيم من القوى المعارضة لمدة الـ18 شهر المتبقية.