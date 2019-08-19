إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية إثر عواصف رعدية فى شيكاغو

ضربت عواصف رعدية قوية مدينة شيكاغو الأمريكية صباح اليوم الإثنين، مما أدى إلى تأثر مئات الرحلات الجوية واستعراض جوي محلي.



وبسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في عموم منطقة شيكاغو، ألغت شركات الطيران في مطار أوهير الدولي الرئيسي في المدينة أكثر من 300 رحلة، وفقًا لما ذكرته إدارة المطار.



ووفقًا لموقع "فلايت رادار 24" لحركة النقل الجوي، كان متوسط تأخير الوصول في مطار أوهير الدولي 58 دقيقة، وتأخرت أوقات المغادرة بمتوسط 118 دقيقة.



كما أثر سوء الأحوال الجوية على اليوم الثاني من معرض شيكاغو الجوي والمائي، ولم يكن بالإمكان البدء في أداء الألعاب البهلوانية عند الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي كما كان مقررًا، وقال منظم الحدث إنه يجب الانتظار حتى تصفى الأجواء في منطقة شيكاغو.