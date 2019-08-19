افتتاح خط جوى مباشر بين داليان الصينية وكيتاكيوشو اليابانية

افتتح السبت الماضي خط جوي مباشر يربط مدينة داليان الساحلية في مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين ومدينة كيتاكيوشو في اليابان.



ويتم تشغيل الخط الجديد من قبل شركة تشاينا إيسترن ايرلاينز باستخدام طائرة إيرباص A320، وتجري الرحلات على هذا الخط ثلاث مرات أسبوعيا.



وتعتبر مدينة داليان المدينة الوحيدة في الصين التي لديها خط جوي مباشر إلى كيتاكيوشو، ويصادف هذا العام الذكرى الأربعين السنوية لعلاقة التوأمة بين مدينتي داليان وكيتاكيوشو.



ولدى مطار داليان الدولي الآن رحلات جوية إلى 8 مدن في اليابان، بـ 91 رحلة أسبوعيًا، ليحتل المرتبة الثالثة بعد مدينتي بكين وشانغهاي، ومن المتوقع أن تمتلك داليان خطوط جوية إلى 10 مقاصد في اليابان بنهاية العام الجاري، حيث سيتجاوز عدد الرحلات الأسبوعية 100 رحلة وعدد الركاب اليابانيين مليون شخص.