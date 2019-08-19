سولاف درويش: المنتخب الوطنى لكرة اليد حقق إنجازًا تاريخيًا

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، التهئنة لمنتخب الناشئين لكرة اليد، بعد فوزه ببطولة كأس العالم، بعدما حقق الفوز على المنتخب الألماني، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، والتي أقيمت بدولة مقدونيا.



وأضافت "درويش" -فى بيان لها- أن ما حققه المنتخب يعد إنجازًا تاريخيًا يحسب لكرة اليد المصرية، لافتة إلى أن هذا الإنجاز يعود الفضل فيه للاعبي المنتخب واتحاد كرة اليد، الذى قام بتوفير كافة الاحتياجات للمنتخب حتى يرفع أسم مصر عاليا، مؤكدة أن الرياضة أصبحت قوة ناعمة لا يستهان بها.



وأوضحت النائبة، أن لاعبي المنتخب الوطنى لكرة اليد يستحقون هذا الإنجاز بعدما قدموا كل ما لديهم لاسعاد الشعب المصري وخاصة بعد الفشل الزريع للمنتخب الوطنى لكرة القدم، وأثبتوا أن لكل مجتهد نصيب.



وتابعت أن منتخب اليد، اكتسح عمالقة العبة فى كأس العالم مثل ايسلندا والبرتغال ومن ثم تحقيق اللقب والفوز بالبطولة على ألمانيا.