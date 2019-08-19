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حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بسوهاج

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:47 ص
جريدة الدستور
سوهاج- محمود عبد العال
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لقيت ربة منزل في العقد الثالث من العمر مصرعها، كما أصيب 7 آخرون من بينهم 3 أطفال نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 70 اتجاه أسيوط دائرة أخميم.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج؛ يفيد ورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي.

انتقل علي الفور المقدم طارق أبو سديرة رئيس مباحث المركز وضباط المركز؛ وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي أسيوط قيادة "عبد الرحمن. م ع" 30 عامًا حاصل علي دبلوم صنايع ويقيم دائرة المركز؛ اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة "ابتسام ع. ع. ع" 22 عاما ربة منزل وتقيم ديروط بمحافظة أسيوط وإصابة كل من: قائد السيارة، و"إيمان م ع" 34 عاما ربة منزل، والطفل "محمد ب م"، 6 سنوات، والطفلة "لينا ب م"، 4 سنوات، و"هبه أ م" 32 عاما ربة منزل و"حسام م ع"، 42 عاما حاصل علي دبلوم تجارة، و"محمد ح م ع"، البالغ من العمر شهر، وجميعهم يقيمون ديروط محافظة أسيوط من مستقلي السيارة بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الإيمان بأسيوط وبسؤال قائد السيارة والمصابين، قرروا مضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة.

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