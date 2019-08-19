أول تعليق من لاسارتى عقب إقالته من الأهلى

وجه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفانلة الحمراء عقب إقالته من منصبه.



وقال لاسارتي عبر حسابه على انستجرام، "أشعر بالأسف تجاه جماهير الأهلي.. وحزين لأنني لم أعد مستمرًا مع أعظم نادي مرة أخرى.. أنا من الآن مشجعًا لهذا النادي".



وقررت لجنة التخطيط بالأهلي بعد التشاور مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب من تدريب المارد الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر، وتكليف محمد يوسف بالقيادة الفنية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.



وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد قرار لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي.