"الرياضة" تحسم الجدل فى مكافأة ناشئى اليد: 112 ألف جنيه لكل لاعب

حسم محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الجدل حول المكافآت التي من المنتظر أن يتقاضاها لاعبو منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بعد حصدهم بطولة كأس العالم للناشئين.



وأوضح متحدث الوزارة، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" أن مكافأة أخرى سيتقاضاها اللاعبون من خزينة وزارة الشباب والرياضة تبلغ قيمتها 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب في بعثة المنتخب الفائز بكأس العالم للناشئين.



وكتب "فوزي": "وزارة الرياضة لم تتأخر في الدعم المقدم لمنتخب الشباب أو منتخب الناشئين لكرة اليد.. تم صرف قيمة المكافآت للمركز الثالث لمنتخب الشباب بقيمة ٥٩ ألف جنيه لكل لاعب، وطبقا للائحة سيتم صرف مكافآت المركز الأول بقيمة ١١٢.٥٠٠ ألف جنيه لكل لاعب".



ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد لأول مرة في التاريخ، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32-28، وذلك في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.