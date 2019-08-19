الإثنين 19 أغسطس 2019 الموافق 18 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

"الرياضة" تحسم الجدل فى مكافأة ناشئى اليد: 112 ألف جنيه لكل لاعب

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:40 ص
منتخب ناشئي اليد
منتخب ناشئي اليد
طباعة
حسم محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الجدل حول المكافآت التي من المنتظر أن يتقاضاها لاعبو منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بعد حصدهم بطولة كأس العالم للناشئين.

وأوضح متحدث الوزارة، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" أن مكافأة أخرى سيتقاضاها اللاعبون من خزينة وزارة الشباب والرياضة تبلغ قيمتها 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب في بعثة المنتخب الفائز بكأس العالم للناشئين.

وكتب "فوزي": "وزارة الرياضة لم تتأخر في الدعم المقدم لمنتخب الشباب أو منتخب الناشئين لكرة اليد.. تم صرف قيمة المكافآت للمركز الثالث لمنتخب الشباب بقيمة ٥٩ ألف جنيه لكل لاعب، وطبقا للائحة سيتم صرف مكافآت المركز الأول بقيمة ١١٢.٥٠٠ ألف جنيه لكل لاعب".

ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد لأول مرة في التاريخ، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32-28، وذلك في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الباز يكشف رجل الدم والعنف داخل الإخوان.. وعلاقته بمنفذ تفجير معهد الأورام

منذ حوالي 6 ساعات

رامى رضوان: لم أحلم بمقابلة سمير غانم.. ودلال عبدالعزيز ليست "حماة مصرية" بل أمى الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. تفاصيل مكالمة مرتجي وغالي للتعاقد مع مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن موقف رمضان صبحي والسولية من السوبر

ads

الصور

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

الأكثر قراءة

"جريشة" يعترف بصحة ضربة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

أفضل طعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم

سحب عينات من رمال شاطئ النخيل لبحث أسباب ظهور الديدان

حلاوة زمان

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرّف عليها

شاهد.. بوسترات حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة في رأس البر

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

الصحة

"صبّار المكسيك" حل مبتكر للاستغناء عن البلاستيك

أطعمة الفلافونويد تحمي من السرطان وتطيل العُمر

4 خطوات للتخلص من التوتر والقلق

حيلة صغيرة لتخلص من حب الشباب في فصل الصيف

الرئيس نيوز

إحالة 135 موظفًا بمديرية الشباب والرياضة في الغربية للتحقيق

غدا.. أولى جلسات المحاكمة العلنية للرئيس السوداني المعزول "البشير"

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمان

البرلمان يستعد لتكريم أبطال "منتخب اليد للناشئين" تحت القبة

منوعات

دراسة تكشف تأثير حديث المدرب مع لاعبيه بين الشوطين

"الخس" يحميك من هشاشة العظام

8 أطعمة غذائية تساعدك على مواجة الحر

احذر.. الحمية الغذائية خلال الرضاعة الطبيعية

كشكول

حجازي: فوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد لم يكن صدفه

زياد عبد العال ابن المدرسة السعيدية ضمن منتخب مصر لكرة اليد الفائز بكأس العالم

3 شروط للالتحاق بكلية القرأن الكريم بجامعة الأزهر

رئيس أسوان الأزهرية يتابع فعاليات تدريب الإدرايين على استخدام الحاسب الألى

إسلام سياسي

"الشباب المستقل" تشن هجوما شرسا على الإخوان في رسالة جديدة

قنوات الإخوان تفتح النار على حفتر دعما لميلشيات الوفاق

فتنة الريسونى: جواز زيارة المسلمين للأقصى ومشاركة الفلسطينين بانتخابات الكنيست

تزايد الغضب الإخوانى على "أيمن نور" بسبب جامعة اسطنبول


زيت وسكر

احذر.. الأجهزة الإلكترونية قد تشل تفكيرك!

بداية سبتمبر.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بقنا الجديدة

“التموين”: استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لـ”مشروع جمعيتى”

حملة قومية للتوعية بالأخطاء الدوائية

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
دولة المواطنة.. وحماية المرأة
د. منى حلمى
النساء بين التمرد السهل والتمرد الصعب
ماجد حبته
منعم يغنى على فيتنام!
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
المزيد

الثقافة

الليلة.. أمسية ثقافية لـ"حجاج أدول" بساقية الصاوى

اليوم.. ورشة عمل رسم مع الفنان الفرنسى "جوليان سوليه"

اليوم.. عرض فيلمين تسجيليين عن الإمارات وراجستان بمكتبة الاسكندرية

مساء الاثنين.. 3 فعاليات بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

صفحتنا ع الفيس بوك