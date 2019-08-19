النساء أكثر عرضه للإصابة بـ"السكرى"

يعد مرض السكرى من أكثر الأمراض انتشارًا بين الناس، فوفقًا لأخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فأن أكثر من 50% من سكان العالم مصابون بالسكرى.



وفى دراسة بحثية أجراها الأطباء بموقع "دكتورأوز" الطبى، أكد الباحثون، أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من احتمالية إصابة الشخص بمرض السكرى.



وأضاف الأطباء، أن الموظفين، والذين تتطلب مهنتهم الجلوس لفترات طويلة أكثر الإشخاص عرضة للإصابة بالسكرى.



وأوضح الباحثون، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكرى بنسبة 65%؛ وذلك بسبب قلة الحركة والجلوس أمام التلفاز لفترات طويلة.



يلقب مرض السكرى بالقاتل الصامت، حيث يعتبر السبب الثالث في الوفاة في العالم بعد أمراض القلب وأمراض السرطان.



أجريت الدراسة على أكثر من مليون شخص بأكثر من دولة، من خلال تحليل نسبة السكر فى الدم، بالإضافة الى دراسة نمط الحياة الخاصة بهم.