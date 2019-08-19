خطر جديد على المفاصل.. والسبب القهوة

يعتبر مشروب "القهوة" من أكثر المشروبات شهرة فى العالم، فالكثير أصبح من مدمنى القهوة، فوفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أكثر من 90% من سكان العالم يفضلون القهوة عن أى مشروب أخر.



وكعادة مشروب القهوة، لا يمر يوم الا وتجد لها ضرر، فمؤخرًا أكتشف عدد من الباحثون الالمان بجامعة "ليزبج" أن الإفراط فى شرب القهوة يزيد من خطر الإصابة بإالتهاب المفاصل وعدد من الأمراض المرتبطة بالعظام.



ووفقًا لما جاء بموقع "ديلى ميل" فقد اكتشف الباحثون أنه يوجد صلة بين خطر الإصابة بإلتهاب المفاصل ومشاكل العظام وشرب القهوة.



واستند الباحثون فى دراستهم على تحليل بيانات 20000 شخص من مدمنى القهوة، وذلك من أجل التعرف على تأثير الكافين على العظام.



وأكتشف القائمن على الدراسة، أن الأفراط فى شرب القهوة يزيد من خطر الإصابة بأمراض العظام، ابرزها مرض إلتهاب المفاصل.



وأشار الباحثون إلى أن من المشكلات التى تسببها القهوة هو زيادة فرص الإصابة بإلتهاب المفاصل الروماتويدي، فهو التهاب يصيب بطانة المفاصل في الجسم ويمكن أن يؤدي إلى تشوه وإعاقة.