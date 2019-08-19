تقارير: إصابة "جواو فيليكس" ليست مقلقة

أكدت تقارير إعلامية أن الإصابة التي تعرض لها جواو فيليكس، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني الشاب، في مواجهة خيتافي بالجولة الأولى من الدوري الإسباني، ليست مقلقة.



وتعرض فيليكس لإصابة في قدمه اليسرى بالدقيقة 66 من فوز أتلتيكو على خيتافي (1-0) بملعب "واندا متروبوليتانو"، مساء السبت، خرج على إثرها، ودخل ماركوس يورنتي بدلا منه.



وقال برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني التليفزيوني الشهير إن الإصابة التي تعرض لها فيليكس ليست خطيرة، وإنه غادر الملعب بناء على رغبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي خاف أن تتفاقم الإصابة.



وأشارت التقارير إلى أن فيليكس سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة أمام ليجانيس، الأحد المقبل، في ثاني جولات الدوري الإسباني.



وقدم فيليكس (19 عاما) مستوى مميزًا للغاية خلال المباراة، وتسبب في حصول الأتليتي على ركلة جزاء، لكن زميله الإسباني ألفارو موراتا أضاعها بغرابة شديدة.



وانضم فيليكس إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي مقابل 126 مليون يورو قادمًا من بنفيكا البرتغالي، في صفقة هي الأغلى بتاريخ النادي المدريدي.



وكان فيليكس أحد أبرز لاعبي أتلتيكو في فترة الإعداد، حيث أسهم اللاعب البرتغالي الدولي في 9 أهداف سجلها "الروخيبلانكوس" في ودياته استعدادا للموسم الجاري، حيث أحرز 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.