رئيس تشاد يعلن حالة الطوارئ ويدعو لنزع سلاح المدنيين

أعلن رئيس تشاد إدريس ديبي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في اثنتين من المحافظات الشرقية للبلاد، ودعا لنزع سلاح المدنيين بعد أعمال عنف بين مزارعين ومدنيين، خلفت عشرات القتلى منذ بداية شهر أغسطس الجاري.



وقال إدريس ديبي في كلمة الأحد خلال زيارة لمحافظة "سيلا" إنه "ابتداء من الآن سننشر قوات عسكرية لضمان أمن المواطنين في المنطقة".



وأضاف ديبي في حديثه بمجرد مغادرتي محافظة سيلا، يجب نزع سلاح جميع المدنيين في المنطقة".



وبحسب عسكريين، فإن حالة الطوارئ ستفرض على كل من محافظتي "سيلا" و"وداي" بالقرب من الحدود بين تشاد والسودان، واللتين شهدتا مؤخرا تصاعدا لوتيرة أعمال العنف بين المدنيين.



وتملك تشاد واحدا من أقوى الجيوش في المنطقة، ولعب ديبي دورا رئيسيا في الجهود التي يدعمها الغرب للتصدي لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في نيجيريا المجاورة، وتنظيم القاعدة.



ولكن رغم ذلك يعاني هذا البلد من نزاعات العديد منها عرقية، أدت مطلع شهر أغسطس الجاري إلى مقتل 37 شخصا على الأقل خلال 3 أيام من معارك بين مزارعين ورعاة شرقي البلاد.