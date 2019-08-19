السعودية تبدأ مشروعًا جديدًا لتظليل صحن المطاف وساحات الحرم

تبدأ السعودية فور انتهاء موسم الحج الحالي بعد أيام، مشروعًا جديدًا يستهدف تظليل ساحات الحرم المكي، بما في ذلك صحن المطاف المحيط بالكعبة المشرفة، بهدف حماية المعتمرين والحجاج والزوار من أشعة الشمس.



ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، قوله إن مشروع التظليل سينطلق بعد الحج، على أن يكون جاهزًا قبل رمضان المقبل.



وأضاف السديس في تصريحاته أن المشروع الجديد سيقي الناس من الحرارة سواء في صحن المطاف أو الساحات القريبة من الحرم.



ولم يكشف السديس عن تكلفة المشروع، ولا الجهة المنفذة له، لكنه يشبه نظام التظليل المتبع في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بحسب ما أوردت تقارير سابقة تحدثت عن المشروع.



وتنتشر مظلات كبيرة في ساحة المسجد النبوي الشريف، يتم فتحها وإغلاقها بشكل آلي، ما يجنب الزوار أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف.



ويلجأ غالبية الحجاج والمعتمرين والزوار في الحرم المكي، إلى المظلات الشخصية لتقيهم أشعة الشمس في بلد ذو مناخ صحراوي جاف.