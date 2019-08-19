حفتر: سنحبط إنشاء أى قواعد أجنبية تدعم الإرهاب داخل ليبيا

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إن القوات المسلحة ستُحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا.



جاء ذلك إبان كشف مكتب الإعلام التابع للجيش الوطني الليبي في بيان له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن صورة تظهر حفتر يشرف ويتابع بشكلٍ مباشر استهداف القوات الجوية لغرف العمليات التركية، معلقًا: "لن نسمح بانتهاك سيادة الوطن".



وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي شنّ صباح الأحد عدة غارات جوية دمرت مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية بمصراته.



وأكدت غرفة عمليات الكرامة الرئيسية أن "بناء قاعدة عسكرية لدولة أجنبية مثل تركيا بكل تاريخ دولتها السيئ مع الليبيين يعتبر خيانة عظمى لاستقلال الوطن تضاف لجرائم ميليشيات مصراته ومن ورائها تنظيم الإخوان، وهذا لا يمكن أن يرضى شرفاء ووطنيي هذه المدينة ولن تسمح به قواتنا المسلحة".