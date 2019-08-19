مايويذر يزور السعودية للتفاوض بشأن إعادة نزاله أمام باكياو

قال الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر بطل العالم في 5 أوزان إنه في طريقه إلى المملكة العربية السعودية ليبدأ مفاوضات بشأن إعادة نزاله أمام ماني باكياو في المملكة.



وثارت تكهنات حول إعادة النزال بين العملاقين منذ فوز مايويذر على باكياو الذي قال في وقت لاحق إنه تأثر بإصابة في كتفه الأيمن خلال المواجهة الشهيرة في 2015 والتي تم إطلاق عليها لقب "نزال القرن" لكنها لم تكن على مستوى التوقعات العالية.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الملاكمين سبق وتفاوضا بشأن إعادة النزال لكن لم يحرزا تقدمًا حقيقيًا في هذا الشأن.





وكتب الملاكم الأمريكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أريد أن أوجه الشكر للجميع، إنه لشرف لي أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية للتفاوض بشان إعادة نزال مايويذر وباكياو. المملكة العربية السعودية، فلويد. أنا في الطريق".