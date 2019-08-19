"الإسكان" تعلن طرح أراضى خدمية بمدينة 15 مايو.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح نحو 96 قطعة أرض خدمية بالمناطق الصناعية في 11 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 135 و16232.7 متر مربع، لإقامة مشروعات خدمية مختلفة.



وقال المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن المساحة الاجمالية للأراضي الخدمية المطروحة بالمدينة تبلغ نحو 25710 م2، ويتراوح سعر المتر مابين 3400 و6915 جنيه للمتر، موضحًا أنه سيتم إنشاء معرض للمنتجات، وورش صيانة، وورش خدمية، وومركز تجاري.



وأوضح أن المساحة التي تقام عليها معارض للمنتجات تصل مساحتها لنحو 8303م2، وبسعر 6150 جنيه للمتر، بقيمة إجمالية 51.063450 جنيه، حيث سيتم سداد جدية حجز للأرض بنسبة 5% بقيمة 2552172 جنيه، مشيرًا إلي أنه يتم إقامة المباني على نسبة 40%.



وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو إلي أن مساحة التي تقام عليها ورش صيانة تصل مساحتها لنحو 2931م2، بسعر 2400 جنيه للمتر، بقيمة إجمالية 99.65400 جنيه، وسيتم سداد جدية حجز للأرض بنسبة 5% بقيمة 498270 جنيه، لافتًا إلي أنه يتم إقامة المباني على نسبة 50% من المساحة الكلية للمشروع.



وأضاف "همام" أن مساحة التي تقام عليها ورش خدمية بالمدينة تبلغ نحو 7711 م2، وبسعر 2260 حنيه للمتر، بقيمة إجمالية 18.197960 جنيه، فضلًا عن أنه يتم دفع مقدم حجز بنسبة 5% بقيمة 90.9898 جنيه، مشيرًا إلي أنه يتم إقامة المباني على نسبة 50%، وتتكون من بدورم وأرضي و2 مكرر.



ونواه رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى أن المساحة التي يقام عليها مركز تجارية تبلغ نحو 6765 م2، وبسعر 6915 جنيهًا للمتر، وبقيمة إجمالية 46.779975 جنيه، ويتم سداد نسبة 5% جدية حجز بقيمة 23338999جنية، بينما تقام المباني على نسبة 40 % من المساحة الكلية للمشروع.