بالصور.. "الآثار" و"الثقافة" يفتتحان فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس الأحد، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تقيمه وزارة الثقافة كل عام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل موسيقي متنوع.



وحضر الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.



واستهل الاحتفالات عروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح بعزف لفرقة برأس ساوند للنفخ والإيقاع، ثم صعد وزيرا الآثار والثقافة إلى المسرح لتكريم كوكبة من الشخصيات التي ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطربون:علي الحجار ومحمد الحلو ونادية مصطفى، والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، والفنانة جيهان مرس مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا سحر حلمي، وعازف الفيولينة ياسر الصيرفى، والسيد عبده أبوالمجد، أحد مؤسسى المهرجان، ومحمود عفيفى، المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبدالحكيم تقي الدين، المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة، ثم استمر الحفل ليشمل عرض موسيقي غنائي لفرقة كايرو ستبس ثم فقرة غنائية للمطربة مي فاروق.



يذكر أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء ستستمر لمدة 15 يومًا يحييها كوكبة من النجوم منهم: محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى، على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح وغيرهم.