الدنمارك ترفض بيع أكبر جزيرة فى العالم لترامب

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، أمس الأحد، إن جرينلاند ليست للبيع، وإن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة، جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم.



وقالت رئيسة الوزراء، مته فريدريكسن، لصحيفة "سيرمتسياك" أثناء زيارتها لجرينلاند: "جرينلاند ليست للبيع، جرينلاند ليست دنماركية، جرينلاند ملك مواطنيها، لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".



ومن المقرر، أن يزور "ترامب" كوبنهاجن في بداية الشهر القادم، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي.



وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، قد أكد اليوم تقارير نشرتها وسائل الإعلام في وقت سابق من الأسبوع الماضي ذكرت أن "ترامب" بحث مع مستشاريه في أحاديث خاصة فكرة شراء جرينلاند.



وقال كودلو لقناة فوكس نيوز "لا أريد التكهن بنتيجة. أقول فقط أن الرئيس الذي يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات يريد دراسة عملية شراء غرينلاند".