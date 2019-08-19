رين يكبد سان جيرمان خسارته الأولى فى الموسم الجديد للدورى الفرنسى

تلقّى فريق باريس سان جيرمان أولى هزائمه في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، بخسارته أمام مضيفه ستاد رين (1-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من "الليج آ".



وعلى ملعب "روازون بارك"، افتتح الفريق الباريسي التسجيل عن طريق المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني في الدقيقة الـ36، قبل أن يتعادل مباي نيانج لرين في الدقيقة الـ44.



وفي الدقيقة الـ48 أضاف المهاجم رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، مهديا إياه نقاط المباراة الثلاث.



وبهذه النتيجة، رفع رين رصيده من إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط في المركز الثامن.



وشهدت المباراة مواصلة استبعاد البرازيلي نيمار، جناح باريس، الذي لم يشارك مع الفريق في الفترة التحضيرية أو أي مباراة رسمية منذ بداية الموسم الجديد، وسط شكوك بشأن مستقبله، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي الباريسي، بعد تيقنه من فشل مشروع النادي.



وفي غياب نيمار، واجه باريس سان جيرمان صعوبات في اختراق دفاع رين، الذي نجح في الحصول على النقاط الثلاث.



وربطت تقارير صحفية نيمار بالعودة إلى برشلونة الإسباني، فريقه السابق، الذي يخوض حاليا منافسة شرسة مع غريمه التقليدي ريال مدريد الإسباني، على ضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عاما.