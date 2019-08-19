أتلتيكو مدريد يهزم خيتافى بختام الجولة الأولى من الدورى الإسبانى

اكتفى أتلتيكو مدريد بالفوز 1-0 على ضيفه خيتافي في ختام الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على ملعب "واندا متروبوليتانو".



ويدين "الروخيبلانكوس" بالفضل في اقتناص النقاط الثلاث لمهاجمه ألفارو موراتا صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الـ23 إثر تمريرة عرضية متقنة من اليمين من الإنجليزي كيران تريبيير، ارتقى لها صاحب الـ26 عاما برأسه وأسكنها في الشباك.



كما شهد هذا الشوط أيضا إثارة ولكن ليس على صعيد المستوى أو الفرص، وإنما في البطاقات الملونة، بعد أن طرد الحكم لاعبا من كل فريق، حيث كانت البداية في الدقيقة الـ38 من نصيب خورخي مولينا لاعب الفريق الضيف.



وبعدها بـ4 دقائق تعرض البرازيلي رينان لودي لاعب أتلتيكو للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية.



وفي الدقيقة الـ56، كان بإمكان الأتلتي زيادة غلة الأهداف، لولا إهدار موراتا ركلة جزاء شهدت تألق الحارس دافيد سوريا في التصدي لها.



وشهد اللقاء خروج النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس، في الدقيقة الـ66، وسط أنباء تشير لتعرضه لإصابة.



وبهذا يضيف أتلتيكو أول 3 نقاط لجعبته ليحتل المركز الثامن، بينما احتل خيتافي المركز الـ16 بدون رصيد.