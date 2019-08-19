كيز تتوج ببطولة سينسيناتى للتنس على حساب كوزينتسوفا

تُوجت اللاعبة الأمريكية ماديسون كيز ببطولة سينسيناتي للتنس، بعد فوزها على الروسية سفيتلانا كوزينتسوفا بنتيجة 7-5 و7-6 (7-5) في المباراة النهائية.



وعقب انتهاء المباراة التي دامت لساعة و44 دقيقة، أصبحت كيز أول بطلة أمريكية تحقق اللقب، منذ أن فازت به مواطنتها سيرينا ويليامز عام 2015.



وتمكنت كيز، التي ستحصل على جائزة مالية قدرها 544 ألفا و500 دولار، إضافة إلى 900 نقطة، من تحقيق الفوز الرابع لها كلاعبة محترفة خلال مواجهاتها أمام كوزينتسوفا، التي ستحصل على 269 ألفا و576 دولارا إضافة إلى 585 نقطة.



وكان هذا هو اللقب الفردي الثاني للاعبة الأمريكية هذا الموسم، بعد تحقيق لقب بطولة شارلستون في أبريل الماضي.



يذكر أن البطولة شهدت هذا العام مشاركة عدد من النجوم على رأسهم الروسية ماريا شارابوفا والإسبانية جاربيني موجوروزا.