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رياضة

راتب "ريبيرى" المرتفع يعرقل انتقاله لفيورنتينا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:36 ص
جريدة الدستور
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أكد دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، تقديم "الفيولا" عرضا لضم الفرنسي فرانك ريبيري، جناح بايرن ميونيخ الألماني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى أن الراتب المرتفع للنجم المخضرم قد يعرقل إتمام الصفقة.

وودع ريبيري بايرن ميونيخ مع نهاية الموسم الماضي بعدما أمضى 12 عامًا مع الفريق الذي انضم إلى صفوفه في عام 2007 قادمًا من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

وقال برادي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "بالفعل قدمنا عرضنا الأول لضم ريبيري، نحن نحبه كثيرًا، لكنه يمتلك العديد من الخيارات وعليه التفكير في الأفضل".

وأضاف: "لسوء الحظ لا يمكننا مطابقة الرواتب المعروضة عليه من أندية عربية وروسية، لكننا نسعى للتعاقد معه وفي النهاية هو صاحب القرار".

وأتم: "إذا كان يريد الاستمرار في أن يكون لاعب كرة قدم على مستوى عال، فيجب عليه الانضمام لنا واللعب في الدوري إيطالي".

وربطت عدة تقارير صحفية، ريبيري بالانتقال إلى النصر السعودي، فضلا عن امتلاكه عدة عروض من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض ريبيري مع العملاق البافاري 425 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 124 هدفا وصنع 182 أخرى، وتوج معه بـ23 لقبا، أبرزها الدوري الألماني 9 مرات.

ولعب ريبيري على المستوى الدولي 81 مباراة بقميص منتخب فرنسا مسجلًا 16 هدفًا، وكان ضمن عناصر المنتخب الذي وصل لنهائي مونديال 2006 قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

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