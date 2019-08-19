ألفيس يفتتح سجل أهدافه مع ساو باولو

قاد داني ألفيس فريقه ساو باولو للفوز على سييارا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مورمبي" ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري البرازيلي بهدفه الأول مع الفريق.



وسجل ألفيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول، بعدما راوغ دفاعات سييارا بطريقة مميزة للغاية قبل أن يودعها في الشباك.



وانضم ألفيس (36 عاما) لصفوف ساو باولو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، علما بأنه حصل على 1.1 مليون دولار نظيره انتقاله للفريق البرازيلي.



وشارك ألفيس في هذه المباراة كلاعب وسط مهاجم وظهر بمستوى مميز للغاية وقاد فريقه لتحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط.



وبتلك النتيجة رفع ساو باولو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري البرازيلي.



وتلقى الظهير البرازيلي المخضرم عروضا عدة من أندية أوروبية أبرزها توتنهام وأرسنال الإنجليزيان، لكن لاعب باهيا السابق فضل العودة لصفوف الدوري البرازيلي بعد 17 عاما من رحيله إلى القارة العجوز من بوابة إشبيلية الإسباني.