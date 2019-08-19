العاهل السعودي وولي العهد يعزيان فى ضحايا الزفاف بأفغانستان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني، في ضحايا الهجوم الإرهابي على حفل زفاف في العاصمة كابول وأسفر عن مقتل وإصابة 245 شخصًا.



وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في البرقية: "بلغنا نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب".



وأكد وقوف المملكة مع أفغانستان، معربًا لأسر المتوفين والشعب الأفغاني باسم شعب وحكومة السعودية عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين الله تعالى أن يرحم المتوفين، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي برقية عزاء ومواساة للرئيس الأفغاني.