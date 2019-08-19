ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة تغادر جبل طارق

غادرت ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1" جبل طارق بعد أيام من قرار السلطات الإفراج عنها.



وذكرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن الناقلة غادرت الدولة الأوروبية بعد احتجاز دام أكثر من شهر.



وأفرجت سلطات جبل طارق، الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها منذ الرابع من يوليو.



وكان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق الجمعة: إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من الجمعة".



واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الناقلة أوائل شهر يوليو قبالة جبل طارق في البحر المتوسط، للاشتباه في أنها تحمل نفطًا خامًا إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.



وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، وتخضع أيضا إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.