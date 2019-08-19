حبس عاطل وزوجته قتلا طفلًا لسرقة "توك توك" فى كرداسة

أمرت نيابة كرداسة بحبس عاطل وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بذبح طفل سائق توك توك لسرقته، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعدما اعترفا بارتكابهما الجريمة.



وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه "أحمد. خ" 12 سنة، اختفى منذ قرابة أسبوعين حتى عثر على جثته في رشاح بمنطقة كرداسة، وتبين أن عاطل وزوجته وراء قتل المجني عليه بعدما خططا لسرقة التوك توك الذي يقوده لبيعه والاستفادة بمقابله المادي.



واعترف المتهمان، أنهما لمرورهما بضائقة مالية قررا سرقة أحد سائقي التوك توك، حيث اتفق الزوج مع زوجته على النزول إلى الشارع واختيار الضحية بشرط أن يكون صغير السن لتسهيل السيطرة عليه، وبالفعل تمكنت زوجته من استدراج المجني عليه، وطلبت منه توصيلها إلي منزلها وفور وصولهما طلبت منه الصعود برفقتها إلى الشقة لمساعدتها في إنزال سجادة كبيرة الحجم فاستجاب لها المجني عليه، وما أن صعد إلي الشقة كان زوجها في انتظاره وأجهز عليه بسكين، مسددًا له عدة طعنات ثم ذبحه.



وأضافت التحقيقات، أن المتهمان قاما بوضع جثة المجني عليه في كيس بلاستيك كبير ووضعاه داخل التوك توك وألقياها في رشاح بقرية أبو رواش، ثم أخفيا التوك توك في جراج بالقرب من منزلهما، وقام المتهم الرئيسي بتغيير لونه ومعالمه ليتمكن من بيعه، إلا أن مباحث كرداسة تمكنت من تحديد هويتهما من خلال فحص خطوط السير الأخيرة للقتيل، ورصد كاميرات مراقبة للمتهمة أثناء استقلالها التوك توك معه.