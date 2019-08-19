أحمد حسن: نسعى لإعداد دورى قوى وعلى الجميع التكاتف

يتمنى أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عودة الدوري المصري لسابق عهده وقوته بالمنطقة العربية والافريقية



وقال أحمد حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " لابد أن نفكر كيف نتخذ الطرق السليمة لعودة الكرة المصرية، كان هناك بعض الأمور التي لابد أن تنتهي مع الولاية الجديدة لاتحاد الكرة.



وأردف: لابد من إعداد دوري مصري قوي، نعود به لسابق عهدنا بالمنطقة العربية والافريقية.



وتابع: بهذا الشكل سوف نضع أسس ولوائح لا ترضخ لرأي الشارع، وأنه يجب التركيز وعلى الجميع التكاتف من أجل تنظيم دوري في الموسم القادم على غرار الدوريات الأوروبية.