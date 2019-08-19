رئيس الزمالك ينهى اتفاقه مع ميتشو لتدريب الفريق

أنهى رئيس نادي الزمالك اتفاقه مع الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



ووقع الصربي ميتشو على عقود تدريبه للقلعة البيضاء في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على كافة التفاصيل المادية ومدة العقد وقيمة الشرط الجزائي.



ومن المنتظر أن يتواجد مع الصربي ثلاثة مدربين أجانب أحدهم مدرب معاون، وآخر مدرب حراس مرمى، ومحلل آداء على أن ينضم ثنائي مصري إلى الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

