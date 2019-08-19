اليوم.. ورشة عمل رسم مع الفنان الفرنسى "جوليان سوليه"

تبدأ في العاشرة من صباح اليوم الإثنين٬ ورشة عمل رسم مع الفنان الفرنسي "جوليان سوليه" وذلك بمناسبة معرضه القادم بالمعهد الفرنسي بمصر الإسكندرية تحت عنوان - مقاهي الإسكندرية - والذي سيتم افتتاحه في 2 سبتمبر 2019.



يقيم الفنان جوليان سوليه ورشة عمل يومي 19 و20 أغسطس من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا. هذا وتقام الورشة في المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية بالتعاون مع تياترو إسكندرية.



يشار إلى أن المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية٬ يشغل قصر بني من القرن التاسع عشر ينظم به بانتظام فعاليات ثقافية للجمهور الفرانكفوني أو المُحب للثقافة الفرنسية بالأسكندرية. يحتوي المبنى على قاعتين استقبال: قاعة رئيسية مساحتها 200 م2 تقع في الدور الأرضي وقاعة أخرى مساحتها 60 م2 تقع في الدور الأول.