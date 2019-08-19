اليوم.. عرض فيلمين تسجيليين عن الإمارات وراجستان بمكتبة الاسكندرية

تستقبل قاعة العرض الجماعي الثانية بمركز الفنون والوسائط المتعددة (B3) التابعة لمكتبة الاسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين٬ فيلمين تسجيليين: الأول بعنوان "الإمارات العربية المتحدة" حيث يعرض الفيلم نواحي مختلفة من الحياة في دولة الإمارات الشقيقة، من العادات والتقاليد والتراث، الفيلم تسجيلي باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إنتاج 2005 وتبلغ مدة عرضه 104 دقائق.



أما الفيلم الثاني فيحمل عنوان "الهند" ويتضمن جولة في مدينة راجستان الهندية، حيث يعرض القلاع والأماكن المقدسة لكل من الديانتين الهندوسية والإسلامية، والفيلم تسجيلي باللغة الإنجليزية٬ وتبلغ مدة عرضه 30 دقائق.



يشار إلي أن "راجستان" هي أكبر ولايات الهند من حيث المساحة، وتقع في شمال غرب الهند وتمثل حدودها الغربية جزءًا من حدود الهند مع باكستان٬ ومن أهم مدنها: راجستان، اوديابور، بيكانير، كوتا وأجمير.