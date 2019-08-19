مساء الاثنين.. 3 فعاليات بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

تبدأ مساء اليوم الاثنين فعاليات 3 حفلات متتالية في الثامنة مساءًا حيث يعزف الموسيقار "هشام خرما" مزيج من ألحانه التي تحمل رؤية عصرية متطورة وتجمع الآلات الشرقية بالغربية، ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.



يليه في التاسعة مساءًا حفل لفرقة "ايقاعات غينيا" التي تأتي مشاركتها ضمن احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي٬ وتقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية التي تحمل الطابع الفني لغرب القارة السمراء.



ويختتم النجم "محمد الحلو" الأمسية في العاشرة مساءًا٬ ويشدو بباقة من أشهر أعماله التي تغني بها علي مدار مشواره الفني منها: حبايبنا بتوع زمان٬ صابرين٬ الوسية٬ يا حبيبي كان زمان٬ أهيم شوقا٬ قلبي علي طيري٬ يا حبيبي، جت من الغريب، عراف وغيرها بالإضافة إلي مجموعة من أشهر أغاني تراث الطرب.