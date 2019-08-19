الأطباء تشيد بقرار ملصقات التحذير من الاعتداء على الأطقم الطبية

قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء والمرشح على مقعد نقيب الأطباء على رأس قائمة المستقبل، إن التعليمات الصادرة من المكتب الفنى لوزيرة الصحة والسكان والخاصة بنشر لافتات بالمستشفيات وأقسام الطوارئ لتحذير المواطنين من الاعتداء على الأطباء، وتحديد خط ساخن للإبلاغ عن الاعتداءات، خطوة جيدة ولكنها ليست كافية.



وأشار فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال أقسام البوليس ووزارة العدل من خلال النيابة العامة ووزارة الصحة والمستشفيات، حيث يكون الإبلاغ من خلال إدارة المستشفيات باعتباره اعتداء على الطاقم الطبى أثناء أداء عمله، وليست مشاجرة بين طرفين تنتهى بالتصالح، مؤكدًا أنه لن تنتهى هذه الظاهرة إلا بوقف إجراء التصالح فى تلك القضايا.



وأكد ضرورة تفعيل إدارة تأمين المستشفيات التى تشكلت منذ فترة طويلة وغير مفعلة حتى الآن، إلى جانب توفير المستلزمات والإمكانيات الطبية فى الطوارئ، حيث أن نقصها يكون دائمًا السبب الرئيسى لانفعال أهالى المرضى.



وتمنى اختفاء تلك الظاهرة، حيث أن الاعتداء على الأطباء أثناء عملهم أحد أسباب هجرة الأطباء وعدم أدائهم لمهنتهم فى ظروف أمنة وجيدة.