محافظ الدقهلية يحيل ٧ مسئولين للتحقيق

أحال محافظ الدقهلية رئيس الوحدة المحلية بقرية أويش الحجر و6 مسئولين آخرين للتحقيق؛ للتقاعس والتقصير في آداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المخالفات.



كان قرار المحافظ باحالة رئيس الوحدة المحلية للتحقيق لتدني مستوى النظافة وتجمعات القمامة على الطريق العام ميت خميس واويش الحجر وكفر شنهاب.



واحال المحافظ كلًا من: سكرتير الوحدة ورئيس قسم الإيرادات لوجود متأخرات أعوام سابقة، ومتاخرات عن ريع أملاك دولة للسنترال المقام بالقرية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



كذلك شمل القرار احالة رئيس قسم البيئة وفني بالقسم الهندسي لوجود مخالفات لشروط الترخيص في 24 حالة هدم والتي تمت دون رخصة هدم وعدم وجود ما يفيد التخلص من مخلفات الهدم بمقلب قلابشو.



كما أحال محافظ الدقهلية رئيس قسم الاشغالات لرصد 18 حالة إشغال وعدم اتخاذ أية إجراء تجاهها، واحالة رئيس قسم الأملاك للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 67 حالة وضع يد على أراضي أملاك الدولة ولم يتقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم.



وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة للوقوف على مدى الانضباط الوظيفي والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني واية مخالفات أخرى.