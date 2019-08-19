عشماوى:70 مليون مستفيد من الدعم التموينى

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنميةالتجارة الداخلية، إن الدولة بها 70 مليون مستفيد من السلع والخبز التموينى، لافتًا إلى أن الوزارة لديها 12 معيار للخروج من الدعم منها ملكية سيارة حديثة وامتلاك بطاقة ضريبية وفاتورة تليفون.



وأضاف "عشماوى"، في تصريحات له، أن المواطن الذى يستهلاك 1000 كيلو وات كهرباء شهريا يجعله خارج لمنظومة، مؤكدا أن المواطن يحصل على 50 جنيه سلع تموينية وكذلك 75 جنيه دعم خبز شهريا، والدولة تدعم التموين 74 مليار جنيه، ولم يتم المساس بدعم الخبز حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك نصف مليون متظلم على التنقية ومازال البت فيها جاريا.



وأوضح أنه سيتم وضع جحر الأساس لأول منطقة لوجيستية فى الصعيد بمحافظة قنا على مساحة 100 فدان بتكلفة 15 مليار جنيه، والدولة توفر 850 ألف فرصة عمل سنويا وتحتل المنظومة التموينية أكثر نسبة فى توظيف المواطنين، لافتا إلى أن الوزارة لديها 18 مشروعًا فى 11 محافظة بتكلفة 50 مليار جنيه، ويوجد بالدولة 28 سوق جملة، منها 8 أسواق جملة منظمة والباقى غير منظم.