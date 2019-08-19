كشف غموض مقتل رجل بعدة طنعات على يد جيرانه بالسويس

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس من كشف غموض مقتل رجل في العقد الخامس من عمره به عدة طنعات، ولقى مصرعه فور وصوله إلى مستشفى السويس العام.



كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام يفيد بوصول رجل يدعى "س. ب" عامل مصابًا بعدة طعنات، ولقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه.



وبتكثيف التحريات التى أشرف عليها العميد أيمن عبدالحميد، رئيس مباحث مديرية أمن السويس، تبين أن جيران المجنى عليه وراء حادث القتل؛ بسبب خلافات سابقة بينهم تجددت عقب خروج القتيل من السجن، حيث كان يقضى عقوبة.



وأشارت التحريات إلى بدء مشاجرة بين نساء المنزلين تطورت بعد تدخل الرجال من مشدات كلامية إلى مشاجرة بالأيدي قام على أثرها الشقيقان المتهمان بقتل جارهما بعد أن سددوا له بالمطاوي عدة طعنات قاتله، وتركوه غارقًا في دمائه على الطريق العام بالقطاع الريفي بحي الجناين.



وعلى الفور قام المقدم محمد العسكري، رئيس مباحث قسم الجناين، ومعه قوة من رجال المباحث، بالقبض على المتهمين"أ. م"، و"ع- م"، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيق.