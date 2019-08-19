فى خدمتك.. كيف تحصل على ورق الهجرة؟

نقدم لكم خلال هذه السطور إرشادات لكي تحصل على ورق الهجرة، وذلك نقلا من موقع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:





هناك طرق كثيرة آمنة من الممكن أن تسافر من خلالها للبلد الذي تريدها، أبرزها:



السفر للسياحة

من الممكن الحصول على تأشيرة سياحة للبلد الذي تريدها، ولكن يجب أن تنتبه أن تأشيرة السياحة مدتها محددة حسب قوانين كل دولة، بمعنى: "لو أقمت فى البلد مدة أطول من المسموحة هتتحول لمهاجر غير شرعى ويتم ترحيلك أو حبسك".



بالإضافة إلى أن لها شروط ونظم لابد أن تتبعها أثناء التقديم في السفارة وكل الشروط موجودة على موقع السفارة أو على باب السفارة الخاصة بالبلد الذي قررت السفر إليها.



السفر للدراسة

لو أردت استكمال الدراسة بالخارج أو أن تدرس مهنة في نظام التدريب المهني التابع لأي دولة، فلابد أن تعرف أن شرط أساسي لقبولك في الدراسة أن يكون لديك لغتهم، بمعنى: "لو ستسافر إيطاليا يجب أن تكون ملم باللغة الإيطالية".



ويجب أن تعرف ان لها شروط وطرق تقديم في السفارة ستجدها على موقعهم على الانترنت او على ابواب السفارة نفسها، وممكن تتواصل معاهم بالتليفون عن طريق خدمة الخط الساخن بتاعهم



السفر للعمل

لابد أن تعرف كيفية التقديم لكي تحصل على تأشيرة عمل في سفارة أي دولة، ولابد أن توضح فى طلب التأشيرة نوع العمل؟ مستقل ولا موسمى ولا دائم؟ وكل دولة لها شروط ونظم لابد أن تكون موجودة لديك.