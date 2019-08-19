الإثنين 19 أغسطس 2019 الموافق 18 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

باب الخير

فى خدمتك.. كيف تحصل على ورق الهجرة؟

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:47 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
طباعة
نقدم لكم خلال هذه السطور إرشادات لكي تحصل على ورق الهجرة، وذلك نقلا من موقع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:


هناك طرق كثيرة آمنة من الممكن أن تسافر من خلالها للبلد الذي تريدها، أبرزها:

السفر للسياحة
من الممكن الحصول على تأشيرة سياحة للبلد الذي تريدها، ولكن يجب أن تنتبه أن تأشيرة السياحة مدتها محددة حسب قوانين كل دولة، بمعنى: "لو أقمت فى البلد مدة أطول من المسموحة هتتحول لمهاجر غير شرعى ويتم ترحيلك أو حبسك".

بالإضافة إلى أن لها شروط ونظم لابد أن تتبعها أثناء التقديم في السفارة وكل الشروط موجودة على موقع السفارة أو على باب السفارة الخاصة بالبلد الذي قررت السفر إليها.

السفر للدراسة
لو أردت استكمال الدراسة بالخارج أو أن تدرس مهنة في نظام التدريب المهني التابع لأي دولة، فلابد أن تعرف أن شرط أساسي لقبولك في الدراسة أن يكون لديك لغتهم، بمعنى: "لو ستسافر إيطاليا يجب أن تكون ملم باللغة الإيطالية".

ويجب أن تعرف ان لها شروط وطرق تقديم في السفارة ستجدها على موقعهم على الانترنت او على ابواب السفارة نفسها، وممكن تتواصل معاهم بالتليفون عن طريق خدمة الخط الساخن بتاعهم

السفر للعمل
لابد أن تعرف كيفية التقديم لكي تحصل على تأشيرة عمل في سفارة أي دولة، ولابد أن توضح فى طلب التأشيرة نوع العمل؟ مستقل ولا موسمى ولا دائم؟ وكل دولة لها شروط ونظم لابد أن تكون موجودة لديك.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رئيس الزمالك ينهى اتفاقه مع ميتشو لتدريب الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

"رسائل الإخوان من داخل السجون": "الجماعة دمرتنا ويئسنا منها"

منذ حوالي 15 ساعة

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 697 جنيهًا

ads

الصور

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

الأكثر قراءة

"جريشة" يعترف بصحة ضربة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

أفضل طعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم

سحب عينات من رمال شاطئ النخيل لبحث أسباب ظهور الديدان

حلاوة زمان

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرّف عليها

شاهد.. بوسترات حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة في رأس البر

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

الصحة

"صبّار المكسيك" حل مبتكر للاستغناء عن البلاستيك

أطعمة الفلافونويد تحمي من السرطان وتطيل العُمر

4 خطوات للتخلص من التوتر والقلق

حيلة صغيرة لتخلص من حب الشباب في فصل الصيف

الرئيس نيوز

إحالة 135 موظفًا بمديرية الشباب والرياضة في الغربية للتحقيق

غدا.. أولى جلسات المحاكمة العلنية للرئيس السوداني المعزول "البشير"

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمان

البرلمان يستعد لتكريم أبطال "منتخب اليد للناشئين" تحت القبة

منوعات

دراسة تكشف تأثير حديث المدرب مع لاعبيه بين الشوطين

"الخس" يحميك من هشاشة العظام

8 أطعمة غذائية تساعدك على مواجة الحر

احذر.. الحمية الغذائية خلال الرضاعة الطبيعية

كشكول

حجازي: فوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد لم يكن صدفه

زياد عبد العال ابن المدرسة السعيدية ضمن منتخب مصر لكرة اليد الفائز بكأس العالم

3 شروط للالتحاق بكلية القرأن الكريم بجامعة الأزهر

رئيس أسوان الأزهرية يتابع فعاليات تدريب الإدرايين على استخدام الحاسب الألى

إسلام سياسي

"الشباب المستقل" تشن هجوما شرسا على الإخوان في رسالة جديدة

قنوات الإخوان تفتح النار على حفتر دعما لميلشيات الوفاق

فتنة الريسونى: جواز زيارة المسلمين للأقصى ومشاركة الفلسطينين بانتخابات الكنيست

تزايد الغضب الإخوانى على "أيمن نور" بسبب جامعة اسطنبول


زيت وسكر

احذر.. الأجهزة الإلكترونية قد تشل تفكيرك!

بداية سبتمبر.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بقنا الجديدة

“التموين”: استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لـ”مشروع جمعيتى”

حملة قومية للتوعية بالأخطاء الدوائية

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
دولة المواطنة.. وحماية المرأة
د. منى حلمى
النساء بين التمرد السهل والتمرد الصعب
ماجد حبته
منعم يغنى على فيتنام!
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
المزيد

الثقافة

الليلة.. أمسية ثقافية لـ"حجاج أدول" بساقية الصاوى

اليوم.. ورشة عمل رسم مع الفنان الفرنسى "جوليان سوليه"

اليوم.. عرض فيلمين تسجيليين عن الإمارات وراجستان بمكتبة الاسكندرية

مساء الاثنين.. 3 فعاليات بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

صفحتنا ع الفيس بوك