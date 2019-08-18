"عمال مصر": وثيقة تقاسم السلطة فى السودان خطوة نحو مستقبل أفضل

تابع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسعادة بالغة توقيع وثيقة تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان الشقيق، والتي تنص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، والتي تساعد على تمهيد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية، معلنًا تأييده التام لاختيارات الشعب السوداني.



وقال "المراغي"، إن الوثيقة خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل للسودان، داعيًا الحكومة الجديدة التي ستتولى المسئولية إلى لم الشمل والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.



ومن جهته، أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن توقيع الاتفاق إنجاز تاريخي كبير ونقطة تحول ديمقراطي من خلال انتخابات حرة تحتكم للشعب السوداني.