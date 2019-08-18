طرد مهاجم خيتافى على طريقة مودريتش

تعرض خورخي مولينا، مهاجم وقائد خيتافي، للطرد خلال مباراة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن الجولة الثانية لليجا.



وتحصل مولينا على البطاقة الحمراء، على طريقة لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، الذي طُرد أمس خلال مواجهة سيلتا فيجو.



ومنح الحكم بطاقة صفراء لمولينا، بعد تدخل من الخلف على قدم توماس بارتي، لاعب أتلتيكو مدريد، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، ثم يشهر البطاقة الحمراء في وجه قائد خيتافي.



وتكرر بذلك ما حدث مع مودريتش، فبعد تدخله على قدم دينيس سواريز، لاعب سيلتا فيجو، احتسب الحكم خطًأ وأعطاه بطاقة صفراء، قبل أن يستعين بالـVAR ويتأكد من خطورة اللعبة، ليقوم بطرد الدولي الكرواتي.



وبعد أربع دقائق فقط من طرد مولينا، تلقى رينان لودي لاعب الأتليتي البطاقة الصفراء الثانية، ليُجبر أيضًا على مغادرة الملعب.