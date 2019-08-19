"الإفتاء" توضح حكم إجهاض الجنين المشوه

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن حكم إجهاض الجنين المشوه في حالة خطورة استمراره على حياة وصحة الأم.



وقالت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردًا على أحد التساؤلات: "ما حكم إجهاض الجنين المشوه إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها؟ إنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه.



وأوضحت دار الإفتاء أن جواز إجهاض الجنين المشوه في حالة خطورته على حياة الأم، يأتي مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.