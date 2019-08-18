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محافظات

بالصور.. تنظيم المهرجان السنوى الثانى للأطفال "خلى السعادة عادة"

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:52 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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وسط أجواء من السعادة والمرح، وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة فعاليات مهرجان أسوان السنوى للأطفال فى نسخته الثانية بعنوان (خلى السعادة عادة)، والذى نظمه فرع مركز الكبد المصرى بأسوان، بالتعاون مع 25 جمعية ومؤسسة خيرية، وبمشاركة 500 طفل وطفلة وأسرهم من مختلف المراكز والمدن.

حضر الفعاليات الدكتور عز الصادق مدير فرع مركز الكبد، والأحمدى الوكيل مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، علاوة على عدد من مسئولى رؤساء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المشاركة بالمهرجان.

وخلال المهرجان أكد اللواء حازم عزت حرص المحافظة لدعم وتشجيع كافة الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى إضفاء البهجة والسرور ورسم البسمة على وجوه أطفال أسوان وتساهم فى تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية والابتكارية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة تضافر وتكامل الجهود من أجل رعاية هذه المواهب والمهارات المتنوعة التى يتمتع بها أبنائنا الأطفال مع العمل المتواصل لتحفيزهم للاستمرار وتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه القدرات والمواهب واستغلالها فى خدمة حياتهم المستقبلية ومجتمعهم المحيط بالشكل المطلوب.

كما قدم حازم عزت شكره وتقديره لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على تنظيم هذا المهرجان السنوى مما يعكس الدور الإيجابى والبناء الذى تقوم به هذه المؤسسات والجمعيات لتفعيل المشاركة المجتمعية الجادة ومساندة الجهود الحكومية المبذولة لتقديم كافة أوجه الرعاية لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الأطفال باعتبارهم شباب وأمل المستقبل المشرق لمصرنا الحبيبة.

الجدير بالذكر بأن فعاليات المهرجان تضمنت تقديم العديد من المسابقات والفقرات الفنية والاستعراضية والترفيهية، وقد اختتمت الفعاليات بقيام السكرتير العام بتكريم فريق المبدعين والذى يضم عدد من أطفال أسوان المتميزين والموهوبين بمختلف المجالات العلمية والفنية والتكنولوجية وغيرها من المجالات المختلفة.

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