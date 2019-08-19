ميركل: برلين مستعدة لكل تبعات بريكست

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن بلادها مستعدة تمامًا، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتيجة، مشيرة إلى أنها ستلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء يوم الأربعاء المقبل، لبحث الخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي.





وقالت ميركل، خلال اجتماع بمقر المستشارية: "مستعدون لأي نتيجة، ونستطيع قول ذلك، حتى لو تم دون اتفاق، لكن في كل الأحوال سأسعى لإيجاد حلول حتى اليوم الأخير للمفاوضات".





وأضافت المستشارة: "أعتقد أن الخروج باتفاق هو الأفضل دائمًا، ولكن إذا لم يتم ذلك، فسنكون مستعدين للبديل أيضًا".



