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رياضة

تحسينات جديدة فى الملاعب السعودية وتدشين منصة إلكترونية للتذاكر

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:49 م
جريدة الدستور
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، عن عدد من التحسينات الخاصة ببيئة الملاعب، وذلك سعيًا منها للارتقاء بخدمة الجماهير الحاضرة للمباريات، في الموسم الجديد.

وقامت الهيئة، بإنشاء منصة إلكترونية خاصة لبيع تذاكر المباريات، وقامت بتحسين بيئة 10 ملاعب في المملكة، بالإضافة لتطوير طريقة دخول الجماهير.

وبالنسبة لنقاط البيع في الملاعب السعودية، فقامت الهيئة بتحسين التصميم الداخلي والخارجي للملاعب، وتطوير عمليات التشغيل لتسريع عمليات البيع في نقاط بيع التذاكر، والمطاعم، كما قامت بتوحيد هوية العاملين تحت شعار الملاعب السعودية، وقامت بإضافة أجهزة إلكترونية لاستقبال الطلبات بدلًا من الانتظار.

أما فيما يخص انسيابية الدخول، فخصصت الهيئة 284 بوابة إلكترونية لـ5 ملاعب رئيسية، 92 في ملعب الملك عبدالله بجدة، 88 في ستاد الملك فهد بالرياض، 40 بملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم، 32 في استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الاحساء، و32 في استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وطورت الهيئة أيضًا 10 ملاعب وهي الخاصة بالدوري، لتكون بمستوى الحدث، وهذه الملاعب كالتالي: ملعب الحزم في الرس، مدينة الملك عبدالله في جدة، ستاد الأمير فيصل بن فهد، ملعب الملك فهد بالرياض، مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الاحساء، ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها.

كما أطلقت الهيئة منصة إلكترونية موحدة لبيع التذاكر، أنشأتها الهيئة العامة للرياضة، تقدم الخدمة للأندية وللجماهير معًا، وتعد جزءًا من منظومة متكاملة لتطوير البيئة والمنشآت الرياضية.

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